четверг, 30 июля 2020 г.

"ШРИ ГАУТАМИЯ-МАХА-ТАНТРА" - одна из самых строгих Кришна-Тантр и родина знаменитой шлоки "агьяна тимиран дхасья" [обзор и краткий пересказ всех 32 Патал]


Вступление от автора статьи (Vishnudut1926).

Данный лонгрид посвящён "Шри Гаутамия-Маха-Тантре" [издание на Санскрите-Хинди, перевод Шриниваса Шармы - #ссылка на pdf-скан в моей электронной библиотеке]. 

В настоящее время всё больше и больше людей интересуются Тантрами в традиции Вайшнавизма, Шактизма и Шиваизма, но
READ MORE »

среда, 22 июля 2020 г.

"Gautamiya-Maha-Tantram" [Krishna/Govinda/Gopala Tantra] - Hindi-Sanskrit - Srinivasa Sharma, Chaukhamba Surabharati Prakashana Varanasi


DOWNLOAD (Sanskrit-Hindi, optimized scan, 20MB):

English annotation by Vishnudut1926: This is a typical Gopala-Tantra with the very heavy accent on Govinda/GopijanaVallabha Mantras - a kind you can find within Shree Nimbarka-Sampradaya, for example. 

I am reading it this week - good, solid Tantra, NOT a kind of sentimental, village, anti-Vaishnava mumble-jumble, you can often meet in illiterate cults, dedicated to Kali-Yuga Krishna. 

Maybe, I will publish a couple of articles about this Tantra, but can't promise! 

The full name of the edition: 

महर्षिगौतमप्रणीतं गौतमीयमहातन्त्रम् 'ज्योत्स्ना' भाषाभाष्योपेतम् (श्रीकृष्ण का तान्त्रिक अर्चन-विवेचक ग्रन्थ) भाषाभाष्यकार: आचार्य श्रीनिवास शर्मा चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी - maharShigautamapraNItaM gautamIyamahAtantram 'jyotsnA' bhAShAbhAShyopetam (shrIkRRiShNa kA tAntrika archana-vivechaka grantha) bhAShAbhAShyakAra: AchArya shrInivAsa sharmA chaukhambA surabhAratI prakAshana vArANasI

See also "KramaDipika" by Shree Keshava Bhatta Kashmiri (Shree Nimbarka-Sampradaya), it is in a similar vein -  http://vishnudut1926.blogspot.com/2016/01/kramadipika-by-kashmirika-keshava.html

Scan page example (click to enlarge, see also on #plurk):


T H I S   S C A N   B E L O N G S   T O   T H E   F A M I L Y   O F   M Y   C O M P A C T  
 V A I S H N A V A   E - L I B R A R I E S ,   T H E Y   C A N   B E   F O U N D   O N :  
Wordpress (a catalogue with pictures and cloud links to PDF-scans) - #Wordpress
Nimbus (this is just a TXT-version without pictures) - #Nimbus
Airborn (the mirror of Wordpress) - #Airborn
                                  GoogleDocs (the mirror of Wordpress) - #GoogleDocs

"Sri Ahirbudhnya-Samhita" - Sanskrit-Hindi - Sudhakar Malaviya [optimized scan - 38MB, 705 pages]


DOWNLOAD (Sanskrit-Hindi, 38MB):

English annotation by Vishnudut1926: Sanskrit-Hindi edition of "Sri Ahibudhnya-Samhita" - one of the principal PanchaRatra-Samhitas for Shree Ramanuja-Sampradaya (Sri Vaishnava-Sampradaya). 


I have created an optimized version as usually, decreasing the scan size to 38MB without quality loss. You can find information about my scan optimization methods in #this article and in #this one as well. 

The full name of the edition - अहिर्बुध्न्यसंहिता (श्रीपाञ्चरात्रागमान्तर्गता) 'सरला' हिन्दीटीकोपेता सम्पादकः व्याख्याकारश्च सुधाकर मालवीयःahirbudhnyasaMhitA (shrIpA~ncharAtrAgamAntargatA) 'saralA' hindITIkopetA sampAdakaH vyAkhyAkArashcha sudhAkara mAlavIyaH

Scan page example (click to enlarge, see also on #plurk):


T H I S   S C A N   B E L O N G S   T O   T H E   F A M I L Y   O F   M Y   C O M P A C T  
 V A I S H N A V A   E - L I B R A R I E S ,   T H E Y   C A N   B E   F O U N D   O N :  
Wordpress (a catalogue with pictures and cloud links to PDF-scans) - #Wordpress
Nimbus (this is just a TXT-version without pictures) - #Nimbus
Airborn (the mirror of Wordpress) - #Airborn
                                  GoogleDocs (the mirror of Wordpress) - #GoogleDocs

An alternative and totally free way of making optimized scan [JP2 + XnConvert + NAPS2]


This week I have found a bunch of very chunky scans on archive.org - 300-700MB each. Check, for example, this heavy scan of "Gautamiya-Maha-Tantra" (this one is actually a Krishna-Tantra, by the way), it nibbles up 353MB on HDD - https://archive.org/details/gautamiya-maha-tantram-acharya-srinivas-sharma 

My common method of optimizing via ScanTailor/NAPS2 [#see my detailed 2019 post] had failed to process all these chubby scans, so I have invented the new one. 

ALTERNATIVE METHOD - STEP BY STEP:

STEP 01 - JP2 to JPEG via XnConvert. Archive.org always provides users with a set of JP2-sources, but NAPS2 rejects this format, so we need to convert JP2 to JPEG at first. 

XnConvert handles this task easily: the conversion of about 300 JP2-files takes up around 10 minutes. You got to change only OUTPUT settings like on the screenshot below (see also on #plurk):


After the batch conversion you will get an increased output - for example, if you had, let's say, 300MB of JP2-files, you would get more than 600MB of JPEG-files. 

STEP2 - Black and White trick in NAPS2. Now it's time to batchload all JPEG-files to NAPS2 and process them via "Image - Black and White" option. 

Please note, that different scans can require various thickness tuning - I usually use 440 points - see the screenshot below (also on #plurk):


After Black and White conversion just press "Save PDF" and your optimized file is ready! 
Actually, this B/W trick shrinks the output in the very enormous way. For example, the original scan of Gautamiya on archive.org is 353MB, while this method gives you just a 20MB (!!!!) pdf-file with the same quality!
Vishnudut1926, Moscow, July 2020 

вторник, 14 июля 2020 г.

Шри Кришна о нарушениях в Мантра-инициациях, ведущих к болезням/смерти/сумасшествию/падениям [Брахма-Вайварта, Кришна-Джанма, 83.32-49]


В Кришна-Джанма-Кханде "Шри Брахма-Вайварта-Пураны" есть очень интересный блок Глав, который оформлен как духовные беседы Шри Кришны с Его отцом Нандой. 

В Главе 83 Шри Кришна рассказывает о Варнашрама-Дхарме, посвящая небольшой отрывок такой теме как "правильная/неправильная инициация в Вайшнава-Мантры"

Например, в этом отрывке содержится ответ на вопрос: "Можно ли получать инициацию в Вайшнава-Мантры от шиваитов или шактов?". На этот вопрос Кришна категорично отвечает "НЕТ!" - далее по тексту я дополняю Его ответ своими объяснениями. 

Мне этот отрывок очень понравился, особенно в свете того, что он практически не содержит мохана-вкраплений, которые типичны для "Брахма-Вайварты" как раджасика-Пураны, поэтому ниже я публикую текст на Санскрите/ITRANS и мой русский перевод. 

न भवेत्तस्य पातो हि विप्रस्य हरिसेविनः ।
विष्णुमन्त्रोपासकश्य स एव वैष्णवो द्विजः ।। ३२ ।।
na bhavettasya pAto hi viprasya harisevinaH |
viShNumantropAsakashya sa eva vaiShNavo dvijaH || 32 ||

"Шри Брахма-Вайварта-Пурана", Кришна-Джанма-Кханда, 83.32 (здесь и далее - слова Шри Кришна-Аватары): "Брахман, который посвящает себя Хари-Севе, никогда не сходит с истинного пути (никогда не падает). К вайшнава-брахманам относятся те, кто посвящен в Вишну-Мантра-упасану". 

ब्राह्मणो वैष्णवः प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमात् ।
वेदोक्तो वा पुराणोक्स्तन्त्रोक्तो वा मनुः शुचिः ।। ३३ ।।
brAhmaNo vaiShNavaH prAj~no na hi tasmAtparaH pumAt |
vedokto vA purANokstantrokto vA manuH shuchiH || 33 ||

4.83.33: "Вайшнава-брахманы всегда блестяще образованы, а потому никто не может сравниться с ними в грамотности. Вайшнава-Мантры из Вед, Пуран и Тантр относятся к чистым Мантрам (т.е. к Мантрам, которые можно использовать в упасане)". 
Примечание переводчика: Веды - это 4 Веды (Риг, Яджур, Сама и Атхарва), Пураны в данном случае - это 6 Вайшнава-Пуран, а Тантры - это вся Вайшнава-ПанчаРатра (Самхиты, Агамы и Тантры - например, "Шри Лакшми-Тантра" и "Шри Парама-Самхита"). 
Шри Кришна специально подчеркивает данное разделение, так как 3 разных класса Вайшнава-Шастр говорят о совершенно разных Мантрах/садханах (упасанах). 
Например, Ведические Мантры нельзя повторять шудрам и женщинам, но при этом шудр и женщин можно (с некоторыми оговорками) посвящать в Мантры Вайшнава-ПанчаРатры или Пуранические Мантры. 
विचारतो गृहीत्वा तं शैवः शाक्तश्च वैष्णवः ।
गुरुवक्त्राद्विष्णुमन्त्रोयस्य कर्णे विशत्ययम् ।। ३४ ।।
तं वैष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिणः ।
मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ।। ३५ ।।
vichArato gRRihItvA taM shaivaH shAktashcha vaiShNavaH |
guruvaktrAdviShNumantroyasya karNe vishatyayam || 34 ||
taM vaiShNavaM mahApUtaM pravadanti manIShiNaH |
mantragrahaNamAtreNa jIvanmukto bhavennaraH || 35 ||

4.83.34-35: "Только те, кто получают Мантры после серьёзных размышлений и осознанного выбора, имеют право называться шайвами, шактами и вайшнавами. Вайшнавы-Мантры передаются устно: во время посвящения гуру должен прошептать Мантру ученику в ухо. Именно подобный ритуал передачи Мантры делает человека вайшнавом и ведёт к обретению дживан-мукти". 
Примечание переводчика: Здесь Шри Кришна перечисляет 3 главных ветви Индуизма: Шиваизм, Шактизм и Вайшнавизм. 
Концепция "дживан-мукти" ("освобождение при жизни") не поддерживается ключевыми Вайшнава-Ачарьями (Шри РамануджАчарья, Шри МадхвАчарья, Шри НимбаркАчарья), но "Шри Брахма-Вайварта-Пурана" является раджасика-Пураной, поэтому для неё типичны вкрапления с мохана-стихами. 
Вкрапление о "дживан-мукти" как раз относится к группе "мохана" (ложная, одурманивающая строчка). 

भीत्तवा ब्रह्मण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम् ।
पूर्वान्सप्त परान्सप्त सप्त मातामहादिकान् ।। ३६ ।।
bhIttavA brahmaNDamakhilaM yAsyatyeva hareH padam |
pUrvAnsapta parAnsapta sapta mAtAmahAdikAn || 36 ||

4.83.36: "Тот, кто проходит через правильный обряд посвящения в Вайшнава-Мантры, без всяких препятствий преодолевает оболочки материальных брахманд (вселенных) и достигает Обители Господа Шри Хари (hareH padam)". 

Далее следует несколько стихов, в которых Шри Кришна говорит, что истинный вайшнав, прошедший через правильный ритуал Мантра-дикши, освобождает 7 поколений и тысячи предков - я эти стихи пропускаю и перехожу к самой интересной части отрывка, а именно информации о том, у кого ни в коем случае нельзя получать Вайшнава-Мантры. 

КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛУЧАТЬ ВАЙШНАВА-МАНТРЫ:

कनोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्भूयाद्विचक्षणः ।
वयोहीनाज्ज्ञानहीनाद्विद्याहीनात्तथैव च ।।
जातिहीनाद्गुरोर्मन्त्रं गृह्णीयान्न कदाचन ।। ४२ ।।
kanoti mantragrahaNaM tasmAdbhUyAdvichakShaNaH |
vayohInAjj~nAnahInAdvidyAhInAttathaiva cha ||
jAtihInAdgurormantraM gRRihNIyAnna kadAchana || 42 ||

4.83.42 (продолжение объяснений Шри Кришны): "Вайшнава-Мантру ни в коем случае нельзя получать от того, кто младше по возрасту или принадлежит к низкой касте. 

Также ни в коем случае нельзя получать Вайшнава-Мантры у тех, кто лишён Вайшнава-Видьи и Вайшнава-Гьяны (j~nAna hInAd vidyA hInA). 

Подобные люди не имеют никакого права становиться Вайшнава-гуру и соответственно не имеют никаких прав для проведения ритуалов инициации в Вайшнава-Мантры". 

अशास्त्रार्थ क्षतं मन्त्रं न ग्ऱ्र्ह्णीयात्कदाचन।
मूर्खादाश्रमहीनाच्च पितुः संन्यासिनस्तथा ।। ४३ ।।
रोगिणो वंशहीनाच्च भार्याहीनात्तथैव च ।
मन्त्रक्षिप्तात्तथा मन्त्रं न गृह्णीयात्कदाचन ।। ४४ ।।
ashAstrArtha kShataM mantraM na gRrhNIyAtkadAchana |
mUrkhAdAshramahInAchcha pituH saMnyAsinastathA || 43 ||
rogiNo vaMshahInAchcha bhAryAhInAttathaiva cha |
mantrakShiptAttathA mantraM na gRRihNIyAtkadAchana || 44 ||

4.83.43-44: "Мантры, которые не подтверждены объяснениями из Шастр (ashAstrArtha, т.е. ашастра-мантры, которые не подтверждаются праманами из Вед/Пуран/ПанчаРатры) должны избегаться любой ценой. 

Также ни в коем случае нельзя получать Вайшнава-Мантры от следующих людей: 

глупцов; тех, кто не принадлежит к определённому ашраму; отца; санньяси; людей с заболеваниями; людей без благородного происхождения, династии (vaMshahInAchcha) и людей без жены". 
Примечание переводчика: Под "санньяси" в данном случае подразумевается либо маявади-санньяси, либо "игрушечный" санньяси, который получает фальшиво-игрушечную санньясу вне Сампрадаи - подобные случаи очень часты в Кали-Югу.  
Получение Вайшнава-Мантры от вайшнава-санньяси в рамках авторитетной Вайшнава-Сампрадаи, наоборот, полностью одобряется. 
В произнесённых выше словах Шри Кришны также очень важно словосочетание "bhAryAhInAt" (без жены), т.е. Шри Кришна изначально говорит о том, что вайшнава-гуру могут становиться только мужчины. 
Я обращаю внимание на этот факт из-за того, что с 2019 года кришнаиты стали наделять женщин правом гуру на основании вырванных из контекста стихов "Шри Бхарадваджа-Самхиты", нанеся тем самым оскорбление как Кришне, которому в очередной раз пришлось краснеть за персонажей, которые считают себя Его "преданными", так и Бхагавану Шри Нараяне, который очень рьяно следит за чистотой Вайшнава-ПанчаРатры, к коей относится "Шри Бхарадваджа-Самхита". 
Данное событие в 2019 году возмутило всю Хинду-общественность и особенно ортодоксальных вайшнавов, смотрите подробности здесь - http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/10/bharadvaja-samhita-zaschita-rus.html 
विष्णुमन्त्रं न गृह्णीयाद्विष्णुभक्ति विहीनतः ।
न च शैवान्न शाक्ताच्च गृह्णीयाद्वैष्णवाद्द्विजात् ।। ४५ ।।
viShNumantraM na gRRihNIyAdviShNubhakti vihInataH |
na cha shaivAnna shAktAchcha gRRihNIyAdvaiShNavAddvijAt || 45 ||

4.83.45: "Вайшнава-Мантры ни в коем случае нельзя получать от тех, кто лишён Шри Вишну-Бхакти. 

Получение Вайшнава-Мантр от шайвов и шактов также категорически запрещено. 

Передавать Вайшнава-Мантры могут только дваждырождённые вайшнавы". 

Прим. переводчика: Если читателю доводилось листать различные сборники Мантр/садхан в рамках Шиваизма или Шактизма, а к подобным сборникам, например, относится известная "Шри Шарада-Тилака-Тантра", то он/она мог заметить, что в подобных сборниках огромные сегменты всегда посвящены Вайшнава-Мантрам. 

Например, в "Шри Шарада-Тилаке-Тантре" можно найти различные НараСимха-Мантры и Гопала-Мантры (а также многие другие Вайшнава-Мантры), при этом повторение этих Мантр обещает невероятные материальные и духовные плоды, из-за чего у тех, кто слабо знает настоящий Вайшнавизм, может сложиться ошибочное мнение о том, что инициацию в НараСимха-Мантру или Гопала-Мантру можно получить у шайва-тантрика или шакти-тантрика. 

В пёстрой, окрашенной раджасом/тамасом, религиозной жизни Индии в Кали-Югу вы наверняка замечали, что особо пронырливые шайва-тантрики и шакти-тантрики никогда не дремлют, так как они всегда предлагают обряды инициации в любые Мантры (в том числе и Вайшнава-Мантры) на основании различных Тантрических сборников типа "Шарада-Тилаки". 

Для подобных "гуру" данные обряды инициации не особо отличаются, например, от услуг по составлению гороскопов, которыми они также часто занимаются за деньги. 

Вышесказанное, естественно, касается только самого низшего класса жадных и падших тантриков, так как среди шайва-тантриков и шакта-тантриков существует много сиддх и просто благородных бхактов, которые вообще не торгуют инициациями, а просто спокойно занимаются своими собственными садханами.  

Данным стихом Шри Кришна как раз пресекает деятельность всех жадно-падших тантриков и говорит о том, что реальные плоды дают Вайшнава-Мантры, полученные именно от вайшнава-брахманов - далее по тексту Шри Кришна будет рассказывать о том, что происходит с теми, кто получает Вайшнава-Мантры у шайвов или шактов. 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛОЖНЫХ ИНИЦИАЦИЙ:

वयोहीनात्तथाऽल्पायुर्ज्ञानहीनादपण्डितः ।
विद्याहीनाद्भवेन्मूढो जातिहीनात्क्षयो भवेत् ।। ४६ ।।
मूर्खान्मूर्खो भवेत्सद्यो दुःखी स्वाश्रमहीनतः ।
यशोहानिः पितुश्चैव मृत्युः संन्यासिनस्तथा ।। ४७ ।।
vayohInAttathA.alpAyurj~nAnahInAdapaNDitaH |
vidyAhInAdbhavenmUDho jAtihInAtkShayo bhavet || 46 ||
mUrkhAnmUrkho bhavetsadyo duHkhI svAshramahInataH |
yashohAniH pitushchaiva mRRityuH saMnyAsinastathA || 47 ||

4.83.46-47: "Инициация в Вайшнава-Мантры у тех, кто младше по возрасту, ведёт к ранней смерти (укорачивает годы жизни инициированного). 

Инициация у тех, кто лишён Вайшнава-Видьи/Вайшнава-Гьяны, приводит к тому, что человек становится "мудхой", т.е. теряет разум (Кришна использует здесь слово मूढ - mUDha - у этого слова широкий спектр значений от "лишённый разума, умственно отсталый" до "тот, кто постоянно запутан/одурачен по жизни").  

Инициация у тех, кто относится к низким кастам, приводит к потере статуса в Варнашраме и различным страданиям/горестям. 

Инициация у санньяси-маявади ведёт к смерти, а инициация у отца ведёт к потерям разного рода и позору". 

रोगिणो व्याधियुक्तश्च निर्वंशो वंशहीनतः ।
भार्याहीनोऽपि स्त्रीहीनान्मन्त्रक्षिप्ताद्गुरो समः ।। ४८ ।।
rogiNo vyAdhiyuktashcha nirvaMsho vaMshahInataH |
bhAryAhIno.api strIhInAnmantrakShiptAdguro samaH || 48 ||

4.83.48: "Вайшнава-Мантры, полученные от людей с заболеваниями, приводят лишь к серьёзным заболеваниям инициированного. 

Инициация у тех, кто лишён династии/родословной, приводит к разрушению династии (потомства, наследников) инициированного. 

Инициация у тех, кто лишён жены, ведёт к разрушению семьи и всего потомства инициированного". 

विष्णुभक्तिविहीनाच्च भक्तिहीनो भवेन्नरः ।
शैवाच्छाक्ताद्गृहीत्वा च हरौ भक्तिर्न वर्धते ।। ४९ ।।
viShNubhaktivihInAchcha bhaktihIno bhavennaraH |
shaivAchChAktAdgRRihItvA cha harau bhaktirna vardhate || 49 ||
4.83.49: "Инициация у тех, кто лишён Шри Вишну-Бхакти, ведёт к полной утрате любых форм Бхакти. 
Инициация в Вайшнава-Мантры у шайвов (шиваитов) или шактов приводит лишь к тому, что Хари-Бхакти застывает на нулевом уровне и вообще не развивается". 
На этом стихе Шри Кришна заканчивает рассказ о Мантра-инициациях и начинает рассказывать о брахманических правилах предложения пищи Бхагавану Шри Вишну, поклонении Шалаграма-шиле (тоже для вайшнава-брахманов) и других ангах Шри Вишну-Бхакти, поэтому я здесь ставлю точку. 

Статья, примечания, перевод с Санскрита/английского,
оцифровка текста на Санскрите и вычитка by
Вишнудутка Вишновская [Vishnudut1926], Шри Рамануджа-Сампрадая,
Москва, 14-июль-2020
Перепечатка статьи на других 
онлайн-ресурсах/печатных источниках запрещена

воскресенье, 12 июля 2020 г.

"Шри Хари-Стотра"/"Шри Кришна-Стотра", произнесённая Брахмой [Стотра против похоти и дурных снов - Брахма-Вайварта, Кришна-Джанма, 4.32.73-83]


После изучения огромного 1700-страничного издания "Шри Брахма-Вайварта-Пураны" на Санскрите-английском [#pdf-скан на archive.org] у меня как всегда остаётся много заметок. 

Сегодня с утра у меня возникла идея оцифровать и перевести очень простую Стотру из 32-ой Главы Кришна-Джанма-Кханды "Шри  Брахма-Вайварта-Пураны" - данную Стотру я особенно отметила при чтении на этой неделе.  
Данная Стотра была создана Брахмой, её рекомендуется повторять тем, кто борется с похотью и дурными снами. Далее - текст на Санскрите/ITRANS с моим русским переводом. 
Целевая аудитория данной Стотры - самые, самые начинающие бхакты: об этом говорит лично Шри Кришна-Аватара в Пхала-Шрути (смотрите финальные стихи Стотры далее по тексту).  
Я публикую данную Стотру больше для интереса, так как с точки зрения практики классическим вайшнавам данную Стотру вписать в садхану абсолютно невозможно: у нас вся садхана строится на сложных Кавачах и СахасраНамах, по сравнению с которыми данная лаконичная Стотра выглядит очень по-детски. 

Кроме того, Стотра - из раджасика-Пураны, а для нас первостепенное значение всегда несут лишь Саттвика-Пураны и соответствующие Саттвика-Стотры. 
Так или иначе, может быть, кто-нибудь из самых начинающих бхактов будет искать Стотру против похоти (а о подобных Стотрах спрашивают очень часто, так как проблема похоти/порнозависимости и т.п. в Кали-Югу актуальна всегда), поэтому я её оцифровала, перевела и публикую!
Небольшая история. Перед полным текстом Стотры я вкратце перескажу историю, которая привела к произнесению данной Молитвы Брахмой. 

Однажды Брахма очень испугался того, что может деградировать из-за попадания под чары Мохини-апсары. 

В результате Брахма произнёс отличную речь об опасности похотливых людей и дурной карме, которую подобные похотливые люди получают, вступая в беспорядочные половые связи, а затем обратился со следующей защитной Молитвой к Шри Кришна-Аватаре. 

"Шри Хари-Стотра"/"Шри Кришна-Стотра" против похоти и дурных снов, сочинённая Брахмой
["Шри Брахма-Вайварта-Пурана", Кришна-Джанма-Кханда, 32.73-83 - читается строго на Санскрите

रक्ष रक्ष हरे मां च निमग्नं कामसागरे ।।
दुष्कीर्तिजलपूर्णे च दुष्पारे बहुसंकटे ।। ७३ ।।
rakSha rakSha hare mAM cha nimagnaM kAmasAgare ||
duShkIrtijalapUrNe cha duShpAre bahusaMkaTe || 73 ||

"Шри Брахма-Вайварта-Пурана", Кришна-Джанма-Кханда, 32.73: "О Господь Шри Хари, прошу защити меня от этого ужасного океана камы (похоти). Этот ужасный океан очень трудно преодолеть, так как он омывает живых существ волнами бесчестия и опасностей".  
Примечание переводчика: Брахма делает акцент на слове दुष्कीर्ति - duSkIrti (плохая репутация, бесчестие, позор), так как именно из-за камы (похоти) люди попадают в наиболее позорные ситуации. Секс-скандалы с Вайнштейном, Эпштейном, Берлускони, Клинтоном/Левински и прочими позорными личностями - отличные тому примеры!
भक्तिविस्मृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे ।।
अतीव निर्मलज्ञानचक्षुःप्रछन्नकारणे ।। ७४ ।।
bhaktivismRRitibIje cha vipatsopAnadustare ||
atIva nirmalaj~nAnachakShuHpraChannakAraNe || 74 ||

4.32.74: "Из-за похоти люди полностью забывают о Хари-Бхакти, разрушающем все трудности и страдания. Похоть также является причиной утраты Гьяны, так как кама застилает духовное видение даже самого безупречного гьяни". 

जन्मोर्मिसंघसहिते योषिन्नक्रौघसंकुले ।।
रतिस्रोतःसमायुक्ते गंभीरे घोर एव च ।। ७५ ।।
janmormisaMghasahite yoShinnakraughasaMkule ||
ratisrotaHsamAyukte gaMbhIre ghora eva cha || 75 ||

4.32.75: "Этот океан камы (похоти) состоит из волн, ведущих к перерождениям и страданиям, а также алчных крокодилов в форме женщин. Сексуальные удовольствия и привязанность к женщинам являются реками, берущими начало в этом океане: подобные реки также глубоко затягивают живых существ в свои водовороты". 

प्रथमामृतरूपे च परिणामविषालये ।।
यमालयप्रदेशाय मुक्तिद्वारातिविस्मृते।।७६।।
prathamAmRRitarUpe cha pariNAmaviShAlaye ||
yamAlayapradeshAya muktidvArAtivismRRite||76||

4.32.76: "Сначала любовь и сексуальные удовольствия кажутся нектаром, но в конце они оборачиваются ядом, ведущим в чертоги Ямараджа. Тот, кто поддаётся чарам камы, полностью забывает о стремлении к Мукти". 

बुद्ध्या तरण्या विज्ञानैरुद्धरास्मानतः स्वयम् ।।
स्वयं च त्वं कर्णधारः प्रसीद मधुसूदन ।।७७।।
buddhyA taraNyA vij~nAnairuddharAsmAnataH svayam ||
svayaM cha tvaM karNadhAraH prasIda madhusUdana ||77||

4.32.77: "А потому, О Господь Шри Мадхусудана, спаси меня из этого океана похоти с помощью лодки под названием "Вигьяна" (विज्ञान - vijJAna - 'мудрость, различение между истинным и иллюзорным'). 

О Господь, я полностью доверяю лишь Тебе как своему проводнику, а потому прошу: 'Даруй мне Свою Милость и спаси меня из этого отвратительного океана похоти'". 

मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भवकर्मणि।।
सन्ति विश्वेश विधयो हे विश्वेश्वर माधव ।। ७८ ।।
न कर्मक्षेत्रमेवेदं ब्रह्मलोकोऽयमीप्सितः ।।
तथापि नः स्पृहा कामे त्वद्भक्तिव्यवधायके।।७९ ।।
madvidhAH katichinnAtha niyojyA bhavakarmaNi||
santi vishvesha vidhayo he vishveshvara mAdhava || 78 ||
na karmakShetramevedaM brahmaloko.ayamIpsitaH ||
tathApi naH spRRihA kAme tvadbhaktivyavadhAyake||79 ||

4.32.78-79: "О Господь, известный под такими Именами как 'Мадхава' и 'Вишвешвара'. Ты доверил мне управление одной из Брахма-Лок, которая не является карма-кшетрой (т.е. неподвластна влиянию законов кармы). 

Тем не менее, я не хочу, чтобы различные помрачения стояли на пути моего Хари-Бхакти и исполнения моих обязанностей, а потому прошу - защити меня от отвратительного океана похоти!". 

हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां कुरु ।।
त्वं महेश महाज्ञाता दुःस्वप्नं मां न दर्शय ।। ८० ।।
he nAtha karuNAsindho dInabandho kRRipAM kuru ||
tvaM mahesha mahAj~nAtA duHsvapnaM mAM na darshaya || 80 ||

4.32.80: "Ты - мой Повелитель, Океан Милости (karuNAsindho) и Друг всех падших (dInabandho), а потому прошу - будь Милостив ко мне. 

Лишь Ты Один являешься Махешей (महेश - maheza - буквально "Великий Господь") и обладаешь Маха-Гьяной, а потому прошу - сделай так, чтобы я никогда не видел дурных снов". 
Примечание переводчика: В контексте данной Стотры под "дурными снами" (duHsvapnaM) Брахма прежде всего подразумевает различные похотливые сны. Подобные сны всегда являются результатом тамасика/раджасика васан, смотрите мой недавний пост с объяснением данных идей в системе Шри МадхвАчарьи - http://vishnudut1926.blogspot.com/2020/07/dreams-madhvacharya-july-2020.html
ПХАЛА-ШРУТИ 
(дальнейшие стихи произносит Шри Кришна-Аватара, пхала-шрути никогда не повторяют в составе общей Стотры - стихи из пхала-шрути просто нужно знать для понимания того, какие плоды даёт повторение Стотры):

इत्युक्त्वा जगतां धाता विरराम सनातनः ।।
ध्यायंध्यायं मत्पदाब्जं शश्वत्सस्मार मामिति ।। ८१ ।।
ityuktvA jagatAM dhAtA virarAma sanAtanaH ||
dhyAyaMdhyAyaM matpadAbjaM shashvatsasmAra mAmiti || 81 ||

4.32.81 (Кришна сказал): "После произнесения данной Стотры Брахма замолчал и стал тихо повторять Моё Имя, погрузившись в дхьяну, посвящённую Моим Стопам". 

ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् ।।
स चैवाकर्ण्य विषये न निमग्नो भवेद्ध्रुवम् ।। ८२ ।।
मम मायां विनिर्जित्य संज्ञानं लभते ध्रुवम् ।।
इह लोके भक्तियुक्तो मद्भक्तप्रवरो भवेत् ।। ८३ ।।
brahmaNA cha kRRitaM stotraM bhaktiyuktashcha yaH paThet ||
sa chaivAkarNya viShaye na nimagno bhaveddhruvam || 82 ||
mama mAyAM vinirjitya saMj~nAnaM labhate dhruvam ||
iha loke bhaktiyukto madbhaktapravaro bhavet || 83 ||

4.32.82-83: "Тот, кто (в настроении самого начального Бхакти) повторяет или слушает данную Стотру, созданную Брахмой, никогда не будет страдать от похоти и дурных снов. 

Преодолев влияние Моей Майи, подобный человек со временем обретёт Гьяну и станет Моим продвинутым бхактой". 

Окончание Стотры/перевода: смотрите рубрикатор всех Стотр и переводов #ЗДЕСЬ

Статья, примечания, перевод с Санскрита/английского,
оцифровка текста на Санскрите и вычитка by
Вишнудутка Вишновская [Vishnudut1926], Шри Рамануджа-Сампрадая,
Москва, 12-июль-2020
Перепечатка статьи на других 
онлайн-ресурсах/печатных источниках запрещена

суббота, 11 июля 2020 г.

Отличный пост от "Daily Dose of Dvaita" о снах в системе Шри МадхвАчарьи и уменьшении прарабдха-кармы...


Я уже четвертый день читаю огромное 1700-страничное издание "Шри Брахма-Вайварта-Пураны" на Санскрите-английском, позже добавлю его в свою электронную библиотеку с аннотацией, а пока ссылка на archive - https://archive.org/details/brahma-vaivarta-purana-all-four-kandas-english-translation  

Один из первых вопросов при чтении "Шри Брахма-Вайварта-Пураны" - это вопрос сведения к некоему общему знаменателю тех Праманов из "Шри Брахма-Вайварты-Пураны", который цитировал Шри МадхвАчарья (напомню, что Шри МадхвАчарья довольно-таки часто обращается именно к данной Пуране!). 

Запрос в Google "madhvacharya brahma-vaivarta" вывел меня на небольшую статью в Facebook - это статья не о "Шри Брахма-Вайварта-Пуране", а о снах в системе Шри МадхвАчарьи - https://www.facebook.com/DvaitaDailyDose/posts/dissection-of-dreams-as-per-tattvavadaare-dreams-real-dvaita-says-so-svapna-is-s/541423459354773/

Полный перевод данной статьи не входит в мои планы, но далее  я процитирую те моменты, которые мне наиболее понравились. Напомню, что в системе Шри МадхвАчарьи абсолютно все сны относятся к категории "САТЬЯ", т.е. "РЕАЛЬНЫЕ", так как они созданы Бхагаваном Шри Вишну - их ни в коем случае нельзя считать проявлением иллюзии. 

В связи с объяснением этой Сиддханты Daily Dose of Dvaita цитирует 2 Грантхи Шри МадхвАчарьи:

"Шри Вишну-Таттва-Нирная": 

स्वप्नेपि वासनारूपं सत्यमेव जगन्मनसि स्थितं बहिष्ठत्वेन दृश्यते 
svapnepi vAsanArUpaM satyameva jaganmanasi sthitaM bahiShThatvena dRRishyate

"Шри Анувьякхьяна":

वासनाः सर्ववस्तूनामनाद्यनुभवागताः 
सन्त्येवाशेषजीवानामनादिमनसि स्थिताः 
स्वप्नकाले दर्शयति भ्रान्तिर्जाग्रत्वमेव हि ।।
vAsanAH sarvavastUnAmanAdyanubhavAgatAH 
santyevAsheShajIvAnAmanAdimanasi sthitAH 
svapnakAle darshayati bhrAntirjAgratvameva hi ||

Сны всегда создаёт именно Бхагаван Шри Вишну из существующих васан дживы с помощью Ачинтья-Адбхута-Шакти. Daily Dose of Dvaita цитирует Шри Джаганнатха Даса:
Sri Jagannatha Dasa further says in Harkathamruta saara (3-8) that Vishnu divides the chid-sharira (soul) into parts even for a niramsha jeeva (one that generally cannot be broken into parts) using Vishnu's achintya adbhuta shakti and allows them to enjoy the pleasures.
При этом не все сны конструируются Господом Шри Вишну из васан дживы. Например, сны, которые можно отнести к категории "чуда"/"мистических", Бхагаван Шри Вишну создаёт с помощью Иччха-Шакти:
These are special types of dreams where a certain miracle plays out. It is certainly not a byproduct of the mental samskara but an occurrence due to God's iccha shakti. Examples are of Vijayadasa and Prasanna VenkataDasa getting their ankita.
Уменьшение прарабдха-кармы. 

Ещё одна интересная категория снов - это "Прарабдха-Санкоча" (буквально "сны, уменьшающие прарабдха-карму"). Здесь всё очень просто. 

Допустим, по прарабдха-карме человек должен погибнуть в автокатастрофе, но при этом данный человек является бхактом, который очень дорог Бхагавану Шри Вишну. 

В подобном случае Бхагаван Шри Вишну просто создаёт сон, в котором человек переживает прарабдха-карму (в данном случае, страшную автокатастрофу) именно на уровне обычного сна-кошмара:
The Prarabda sankocha is another special type of dream. Suppose a person is lose his body part in accident. But the person is a great devotee. He/she does their anustana with highest devotion. Then the grace of Lord is such that, the person is made to lose that body part in an accident dream thereby preventing the actual occurrence of the event in wakng state. When seen in this fashion there is ample thinking space for us to feel that all bad dreams are not really bad. They are a mechanism by God for the virtuous to get rid of bigger prarabda through a minor mental discomfort through dreams.
Немного фрейдизма в раджасе и тамасе. 

Помните классическую идею Фрейда и далее всей последующей школы психоанализа о том, что сны всегда отражают потаённые желания/страхи человека? 

Шри МадхвАчарья писал об этой идее ещё задолго до Фрейда, но у Шри МадхвАчарьи сны подобного рода привязаны к васанам в раджасе и тамасе:
Objectification of desires, wishlist, fear and samskaara/vasana of this and/or previous lives. This is then most common reason of the dreams for most people. Mahabharata Shanti Parva provides many details about dreams in this first category of dreams. Chapter and shloka numbers in parenthesis. 
1. It says that the rajasic and tamasic attributes of a person create the desires. [216-2]
Деви (Шакти) и сны. 
Одна из самых классических категорий снов для вайшнавов - это сны, созданные Деви (Шакти). 

Daily Dose of Dvaita упоминает историю о Шримати Сарасвати-Деви и Раяру (Шри Рагхавендра-Тиртха) - данную историю прекрасно знают все Мадхва-вайшнавы:
When Rayaru in his Purvasharama is having dilemma on accepting sanyasa from Sri Sudhindra Teertha and become the next peetadhipati, he gets the dream where Sarasvati herself comes and tells him to accept the peeta establish the tattva. 
The rest is history. Notice that Rayaru was an aparoxa jnani right from being Prahlada. 
He has full control over the dreams that emanate from mental desires (as he is free from it) as stated in Mahabharata Shantiparva. 
Hence this dream is not a byproduct of desire at all, but an order from the Devi.
Сны возвышенных апарокша-гьяни. 
Это тоже одна из интереснейших категорий снов. Природа подобных снов станет ясна читателю при упоминании следующего очень известного факта: Шри Вадираджа-Тиртха написал такой величайший Гимн Шри Мадхва-Сампрадаи как "Шри Лакшми-Шобхана" именно на основании одного из своих мистических снов.

И, подводя черту под темой "категории снов", Daily Dose of Dvaita упоминает такое Имя Бхагавана Шри Вишну как "Разрушитель дурных снов", это 926-ая Мантра "Шри Вишну-СахасраНама" из "Шри МахаБхараты" (напомню, что существует 4 версии "1000 Имён Господа Шри Вишну" - смотрите мою недавнюю #статью о 4 версиях): 

ॐ दुस्वप्ननाशाय नमः 
OM dusvapnanAshAya namaH 

В общем, очень интересная статья, очень рекомендую ознакомиться с полным текстом, кстати, в конце статьи там все категории снов сведены в таблицу - https://www.facebook.com/DvaitaDailyDose/posts/dissection-of-dreams-as-per-tattvavadaare-dreams-real-dvaita-says-so-svapna-is-s/541423459354773/

Вишнудутка Вишновская, Москва, 11-июль-2020
Перепечатка статьи на других 
онлайн-ресурсах/печатных источниках запрещена
Подписаться на: Сообщения (Atom)