DOWNLOAD (Sanskrit-Hindi, optimized scan, 20MB):





English annotation by Vishnudut1926: This is a typical Gopala-Tantra with the very heavy accent on Govinda/GopijanaVallabha Mantras - a kind you can find within Shree Nimbarka-Sampradaya, for example.





I am reading it this week - good, solid Tantra, NOT a kind of sentimental, village, anti-Vaishnava mumble-jumble, you can often meet in illiterate cults, dedicated to Kali-Yuga Krishna.





Maybe, I will publish a couple of articles about this Tantra, but can't promise!





The full name of the edition:





महर्षिगौतमप्रणीतं गौतमीयमहातन्त्रम् 'ज्योत्स्ना' भाषाभाष्योपेतम् (श्रीकृष्ण का तान्त्रिक अर्चन-विवेचक ग्रन्थ) भाषाभाष्यकार: आचार्य श्रीनिवास शर्मा चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी - maharShigautamapraNItaM gautamIyamahAtantram 'jyotsnA' bhAShAbhAShyopetam (shrIkRRiShNa kA tAntrika archana-vivechaka grantha) bhAShAbhAShyakAra: AchArya shrInivAsa sharmA chaukhambA surabhAratI prakAshana vArANasI





See also "KramaDipika" by Shree Keshava Bhatta Kashmiri (Shree Nimbarka-Sampradaya), it is in a similar vein - http://vishnudut1926.blogspot.com/2016/01/kramadipika-by-kashmirika-keshava.html





Scan page example (click to enlarge, see also on #plurk):









