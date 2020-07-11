



В Кришна-Джанма-Кханде "Шри Брахма-Вайварта-Пураны" есть очень интересный блок Глав, который оформлен как духовные беседы Шри Кришны с Его отцом Нандой.





В Главе 83 Шри Кришна рассказывает о Варнашрама-Дхарме, посвящая небольшой отрывок такой теме как "правильная/неправильная инициация в Вайшнава-Мантры".





Например, в этом отрывке содержится ответ на вопрос: "Можно ли получать инициацию в Вайшнава-Мантры от шиваитов или шактов?". На этот вопрос Кришна категорично отвечает "НЕТ!" - далее по тексту я дополняю Его ответ своими объяснениями.





Мне этот отрывок очень понравился, особенно в свете того, что он практически не содержит мохана-вкраплений, которые типичны для "Брахма-Вайварты" как раджасика-Пураны, поэтому ниже я публикую текст на Санскрите/ITRANS и мой русский перевод.





न भवेत्तस्य पातो हि विप्रस्य हरिसेविनः ।

विष्णुमन्त्रोपासकश्य स एव वैष्णवो द्विजः ।। ३२ ।।

na bhavettasya pAto hi viprasya harisevinaH |

viShNumantropAsakashya sa eva vaiShNavo dvijaH || 32 ||





"Шри Брахма-Вайварта-Пурана", Кришна-Джанма-Кханда, 83.32 (здесь и далее - слова Шри Кришна-Аватары): "Брахман, который посвящает себя Хари-Севе, никогда не сходит с истинного пути (никогда не падает). К вайшнава-брахманам относятся те, кто посвящен в Вишну-Мантра-упасану".





ब्राह्मणो वैष्णवः प्राज्ञो न हि तस्मात्परः पुमात् ।

वेदोक्तो वा पुराणोक्स्तन्त्रोक्तो वा मनुः शुचिः ।। ३३ ।।

brAhmaNo vaiShNavaH prAj~no na hi tasmAtparaH pumAt |

vedokto vA purANokstantrokto vA manuH shuchiH || 33 ||





4.83.33: "Вайшнава-брахманы всегда блестяще образованы, а потому никто не может сравниться с ними в грамотности. Вайшнава-Мантры из Вед, Пуран и Тантр относятся к чистым Мантрам (т.е. к Мантрам, которые можно использовать в упасане)".

Примечание переводчика: Веды - это 4 Веды (Риг, Яджур, Сама и Атхарва), Пураны в данном случае - это 6 Вайшнава-Пуран, а Тантры - это вся Вайшнава-ПанчаРатра (Самхиты, Агамы и Тантры - например, "Шри Лакшми-Тантра" и "Шри Парама-Самхита").

Шри Кришна специально подчеркивает данное разделение, так как 3 разных класса Вайшнава-Шастр говорят о совершенно разных Мантрах/садханах (упасанах).

Например, Ведические Мантры нельзя повторять шудрам и женщинам, но при этом шудр и женщин можно (с некоторыми оговорками) посвящать в Мантры Вайшнава-ПанчаРатры или Пуранические Мантры.

विचारतो गृहीत्वा तं शैवः शाक्तश्च वैष्णवः ।

गुरुवक्त्राद्विष्णुमन्त्रोयस्य कर्णे विशत्ययम् ।। ३४ ।।

तं वैष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ।। ३५ ।।

vichArato gRRihItvA taM shaivaH shAktashcha vaiShNavaH |

guruvaktrAdviShNumantroyasya karNe vishatyayam || 34 ||

taM vaiShNavaM mahApUtaM pravadanti manIShiNaH |

mantragrahaNamAtreNa jIvanmukto bhavennaraH || 35 ||





4.83.34-35: "Только те, кто получают Мантры после серьёзных размышлений и осознанного выбора, имеют право называться шайвами, шактами и вайшнавами. Вайшнавы-Мантры передаются устно: во время посвящения гуру должен прошептать Мантру ученику в ухо. Именно подобный ритуал передачи Мантры делает человека вайшнавом и ведёт к обретению дживан-мукти".

Примечание переводчика: Здесь Шри Кришна перечисляет 3 главных ветви Индуизма: Шиваизм, Шактизм и Вайшнавизм.

Концепция "дживан-мукти" ("освобождение при жизни") не поддерживается ключевыми Вайшнава-Ачарьями (Шри РамануджАчарья, Шри МадхвАчарья, Шри НимбаркАчарья), но "Шри Брахма-Вайварта-Пурана" является раджасика-Пураной, поэтому для неё типичны вкрапления с мохана-стихами.

Вкрапление о "дживан-мукти" как раз относится к группе "мохана" (ложная, одурманивающая строчка).





भीत्तवा ब्रह्मण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम् ।

पूर्वान्सप्त परान्सप्त सप्त मातामहादिकान् ।। ३६ ।।

bhIttavA brahmaNDamakhilaM yAsyatyeva hareH padam |

pUrvAnsapta parAnsapta sapta mAtAmahAdikAn || 36 ||





4.83.36: "Тот, кто проходит через правильный обряд посвящения в Вайшнава-Мантры, без всяких препятствий преодолевает оболочки материальных брахманд (вселенных) и достигает Обители Господа Шри Хари (hareH padam)".





Далее следует несколько стихов, в которых Шри Кришна говорит, что истинный вайшнав, прошедший через правильный ритуал Мантра-дикши, освобождает 7 поколений и тысячи предков - я эти стихи пропускаю и перехожу к самой интересной части отрывка, а именно информации о том, у кого ни в коем случае нельзя получать Вайшнава-Мантры.





КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛУЧАТЬ ВАЙШНАВА-МАНТРЫ :





कनोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्भूयाद्विचक्षणः ।

वयोहीनाज्ज्ञानहीनाद्विद्याहीनात्तथैव च ।।

जातिहीनाद्गुरोर्मन्त्रं गृह्णीयान्न कदाचन ।। ४२ ।।

kanoti mantragrahaNaM tasmAdbhUyAdvichakShaNaH |

vayohInAjj~nAnahInAdvidyAhInAttathaiva cha ||

jAtihInAdgurormantraM gRRihNIyAnna kadAchana || 42 ||





4.83.42 (продолжение объяснений Шри Кришны): "Вайшнава-Мантру ни в коем случае нельзя получать от того, кто младше по возрасту или принадлежит к низкой касте.





Также ни в коем случае нельзя получать Вайшнава-Мантры у тех, кто лишён Вайшнава-Видьи и Вайшнава-Гьяны (j~nAna hInAd vidyA hInA).





Подобные люди не имеют никакого права становиться Вайшнава-гуру и соответственно не имеют никаких прав для проведения ритуалов инициации в Вайшнава-Мантры".





अशास्त्रार्थ क्षतं मन्त्रं न ग्ऱ्र्ह्णीयात्कदाचन।

मूर्खादाश्रमहीनाच्च पितुः संन्यासिनस्तथा ।। ४३ ।।

रोगिणो वंशहीनाच्च भार्याहीनात्तथैव च ।

मन्त्रक्षिप्तात्तथा मन्त्रं न गृह्णीयात्कदाचन ।। ४४ ।।

ashAstrArtha kShataM mantraM na gRrhNIyAtkadAchana |

mUrkhAdAshramahInAchcha pituH saMnyAsinastathA || 43 ||

rogiNo vaMshahInAchcha bhAryAhInAttathaiva cha |

mantrakShiptAttathA mantraM na gRRihNIyAtkadAchana || 44 ||





4.83.43-44: "Мантры, которые не подтверждены объяснениями из Шастр (ashAstrArtha, т.е. ашастра-мантры, которые не подтверждаются праманами из Вед/Пуран/ПанчаРатры) должны избегаться любой ценой.





Также ни в коем случае нельзя получать Вайшнава-Мантры от следующих людей:





глупцов; тех, кто не принадлежит к определённому ашраму; отца; санньяси; людей с заболеваниями; людей без благородного происхождения, династии (vaMshahInAchcha) и людей без жены".

Примечание переводчика: Под "санньяси" в данном случае подразумевается либо маявади-санньяси, либо "игрушечный" санньяси, который получает фальшиво-игрушечную санньясу вне Сампрадаи - подобные случаи очень часты в Кали-Югу.

Получение Вайшнава-Мантры от вайшнава-санньяси в рамках авторитетной Вайшнава-Сампрадаи, наоборот, полностью одобряется.

В произнесённых выше словах Шри Кришны также очень важно словосочетание "bhAryAhInAt" (без жены), т.е. Шри Кришна изначально говорит о том, что вайшнава-гуру могут становиться только мужчины .

Я обращаю внимание на этот факт из-за того, что с 2019 года кришнаиты стали наделять женщин правом гуру на основании вырванных из контекста стихов "Шри Бхарадваджа-Самхиты", нанеся тем самым оскорбление как Кришне, которому в очередной раз пришлось краснеть за персонажей, которые считают себя Его "преданными", так и Бхагавану Шри Нараяне, который очень рьяно следит за чистотой Вайшнава-ПанчаРатры, к коей относится "Шри Бхарадваджа-Самхита".

http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/10/bharadvaja-samhita-zaschita-rus.html Данное событие в 2019 году возмутило всю Хинду-общественность и особенно ортодоксальных вайшнавов, смотрите подробности здесь -

विष्णुमन्त्रं न गृह्णीयाद्विष्णुभक्ति विहीनतः ।

न च शैवान्न शाक्ताच्च गृह्णीयाद्वैष्णवाद्द्विजात् ।। ४५ ।।

viShNumantraM na gRRihNIyAdviShNubhakti vihInataH |

na cha shaivAnna shAktAchcha gRRihNIyAdvaiShNavAddvijAt || 45 ||





4.83.45: "Вайшнава-Мантры ни в коем случае нельзя получать от тех, кто лишён Шри Вишну-Бхакти.





Получение Вайшнава-Мантр от шайвов и шактов также категорически запрещено.





Передавать Вайшнава-Мантры могут только дваждырождённые вайшнавы".





Прим. переводчика: Если читателю доводилось листать различные сборники Мантр/садхан в рамках Шиваизма или Шактизма, а к подобным сборникам, например, относится известная "Шри Шарада-Тилака-Тантра", то он/она мог заметить, что в подобных сборниках огромные сегменты всегда посвящены Вайшнава-Мантрам.





Например, в "Шри Шарада-Тилаке-Тантре" можно найти различные НараСимха-Мантры и Гопала-Мантры (а также многие другие Вайшнава-Мантры), при этом повторение этих Мантр обещает невероятные материальные и духовные плоды, из-за чего у тех, кто слабо знает настоящий Вайшнавизм, может сложиться ошибочное мнение о том, что инициацию в НараСимха-Мантру или Гопала-Мантру можно получить у шайва-тантрика или шакти-тантрика.





В пёстрой, окрашенной раджасом/тамасом, религиозной жизни Индии в Кали-Югу вы наверняка замечали, что особо пронырливые шайва-тантрики и шакти-тантрики никогда не дремлют, так как они всегда предлагают обряды инициации в любые Мантры (в том числе и Вайшнава-Мантры) на основании различных Тантрических сборников типа "Шарада-Тилаки".





Для подобных "гуру" данные обряды инициации не особо отличаются, например, от услуг по составлению гороскопов, которыми они также часто занимаются за деньги.





Вышесказанное, естественно, касается только самого низшего класса жадных и падших тантриков, так как среди шайва-тантриков и шакта-тантриков существует много сиддх и просто благородных бхактов, которые вообще не торгуют инициациями, а просто спокойно занимаются своими собственными садханами.





Данным стихом Шри Кришна как раз пресекает деятельность всех жадно-падших тантриков и говорит о том, что реальные плоды дают Вайшнава-Мантры, полученные именно от вайшнава-брахманов - далее по тексту Шри Кришна будет рассказывать о том, что происходит с теми, кто получает Вайшнава-Мантры у шайвов или шактов.





НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛОЖНЫХ ИНИЦИАЦИЙ:





वयोहीनात्तथाऽल्पायुर्ज्ञानहीनादपण्डितः ।

विद्याहीनाद्भवेन्मूढो जातिहीनात्क्षयो भवेत् ।। ४६ ।।

मूर्खान्मूर्खो भवेत्सद्यो दुःखी स्वाश्रमहीनतः ।

यशोहानिः पितुश्चैव मृत्युः संन्यासिनस्तथा ।। ४७ ।।

vayohInAttathA.alpAyurj~nAnahInAdapaNDitaH |

vidyAhInAdbhavenmUDho jAtihInAtkShayo bhavet || 46 ||

mUrkhAnmUrkho bhavetsadyo duHkhI svAshramahInataH |

yashohAniH pitushchaiva mRRityuH saMnyAsinastathA || 47 ||





4.83.46-47: "Инициация в Вайшнава-Мантры у тех, кто младше по возрасту, ведёт к ранней смерти (укорачивает годы жизни инициированного).





Инициация у тех, кто лишён Вайшнава-Видьи/Вайшнава-Гьяны, приводит к тому, что человек становится "мудхой", т.е. теряет разум (Кришна использует здесь слово मूढ - mUDha - у этого слова широкий спектр значений от "лишённый разума, умственно отсталый" до "тот, кто постоянно запутан/одурачен по жизни").





Инициация у тех, кто относится к низким кастам, приводит к потере статуса в Варнашраме и различным страданиям/горестям.





Инициация у санньяси-маявади ведёт к смерти, а инициация у отца ведёт к потерям разного рода и позору".





रोगिणो व्याधियुक्तश्च निर्वंशो वंशहीनतः ।

भार्याहीनोऽपि स्त्रीहीनान्मन्त्रक्षिप्ताद्गुरो समः ।। ४८ ।।

rogiNo vyAdhiyuktashcha nirvaMsho vaMshahInataH |

bhAryAhIno.api strIhInAnmantrakShiptAdguro samaH || 48 ||





4.83.48: "Вайшнава-Мантры, полученные от людей с заболеваниями, приводят лишь к серьёзным заболеваниям инициированного.





Инициация у тех, кто лишён династии/родословной, приводит к разрушению династии (потомства, наследников) инициированного.





Инициация у тех, кто лишён жены, ведёт к разрушению семьи и всего потомства инициированного ".





विष्णुभक्तिविहीनाच्च भक्तिहीनो भवेन्नरः ।

शैवाच्छाक्ताद्गृहीत्वा च हरौ भक्तिर्न वर्धते ।। ४९ ।।

viShNubhaktivihInAchcha bhaktihIno bhavennaraH |

shaivAchChAktAdgRRihItvA cha harau bhaktirna vardhate || 49 ||

4.83.49: "Инициация у тех, кто лишён Шри Вишну-Бхакти, ведёт к полной утрате любых форм Бхакти.

Инициация в Вайшнава-Мантры у шайвов (шиваитов) или шактов приводит лишь к тому, что Хари-Бхакти застывает на нулевом уровне и вообще не развивается".

На этом стихе Шри Кришна заканчивает рассказ о Мантра-инициациях и начинает рассказывать о брахманических правилах предложения пищи Бхагавану Шри Вишну, поклонении Шалаграма-шиле (тоже для вайшнава-брахманов) и других ангах Шри Вишну-Бхакти, поэтому я здесь ставлю точку.





Статья, примечания, перевод с Санскрита/английского,

оцифровка текста на Санскрите и вычитка by

Вишнудутка Вишновская [Vishnudut1926], Шри Рамануджа-Сампрадая,

Москва, 14-июль-2020

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